Akçaabat belediyesi Korana virüsüne rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi, Korono virüs salgınına karşı korunma önlemlerini alarak tüm birimleri ile ilçe sınırları içerisindeki her noktaya hizmet götürmeye devam ediyor. Merkez, kırsal ayırt etmeksizin hummalı çalışmalar yürüten birimler özveri ve titizlikle çalışıyor.

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezi ve mahallelerde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hazırlanan program dahilinde ilçede Covid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade ederek “Sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte ilçe sınırlarında yer alan cadde ve sokaklarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalarında hummalı bir çalışma gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kenti baştan aşağı temizliyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken diğer taraftan da Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak yürüttüğü çalışmalarda ilçe sınırları içerisindeki çöpleri toplamanın yanı sıra sokaklar ve caddeler, tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor” dedi.

Yapılan çalışmalar kapsamında daha önceden tespit edilen her mahalle, her cadde ve her sokağın bir bir elden geçirildiğini ifade eden Ekim, “Cadde ve sokaklarda meydana gelen deformasyonlara anında müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında daha önceden tespit edilen her mahalle, her cadde ve sokak bir bir elden geçiriliyor. İlçe genelindeki mahalleler tek tek taranarak görülen olumsuzluklar giderilirken yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda birçok mahallede bakım onarım çalışmaları yaparken, ihtiyaç duyulan bölgelere de program dahilindeki çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.