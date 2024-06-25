Akçaabat’ta 25 dilencinin üzerinden çıkan 22 bin 636 TL’ye el konuldu

Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Yapılan denetimlerde dilenciler hakkında işlem yapılırken, topladıkları paralara da kanunlar çerçevesinde el konuluyor. 2024 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 25 dilencinin üzerinden çıkan 22 bin 636 TL’ye el konulurken, her bir dilenciye idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Bazı dilencilerin il dışından gelerek yevmiye usulü çalıştığını bazı dilencilerin ise Akçaabat’ta ikamet ederek dilenmeyi meslek haline getiren ailelerden oluştuğunu belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi ve para vermemesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara önemli görevler düştüğünü kaydeden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üzerlerinde çıkan paralara el konulup, Kabahatler Kanununa göre gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz. Para verildiği sürece dilenciliğe ve duygu istismarına devam ediyorlar. Hatta bu işi meslek olarak benimseyip ailecek yapıyorlar. Vatandaşlarımızın bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulunmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yaşam sürmeleri için denetimlerimizin aralıksız devam edeceğini belirtmek isterim. Yaptığımız hummalı çalışmalar neticesinde civar il ve ilçelere oranla Akçaabat’ımızda dilenci sayısının çok az olduğunu da vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.







