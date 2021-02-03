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Akçadağ muhtarlarından Başkan Gürkan’a ziyaret

03.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ile birlikte Akçadağ ilçesi mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Fatih Mahallesi Muhtarı Eyüp Gönültaş ve Akçadağ ilçesinde bulunan bazı mahalle muhtarları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ile birlikte Akçadağ ilçesi mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.
Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Fatih Mahallesi Muhtarı Eyüp Gönültaş ve Akçadağ ilçesinde bulunan bazı mahalle muhtarları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Akçadağ ilçesine yapılan yatırımlar ve bundan sonraki dönemler içerisinde yapılacak yatırımların görüşüldüğü toplantıya MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş’ta katıldı.

"Milletin darlığına, yokluğuna dokunan bir başkan seçtik”
Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fatih Mahallesi Muhtarı Eyüp Gönültaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, muhtarlar ve vatandaşlar arasında konuşulan konularda oluşan soru işaretlerine de cevap aldıklarını söyledi. Gönültaş, “İlçemizde özellikle ova köylerinde vatandaşların merak ettikleri konular vardı. İlçemizle alakalı bir takım konularımızı görüşmek için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettik. Sulama suyu konusunda direkt birinci ağızdan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MASKİ Genel Müdürümüz tarafından böyle bir şeyin olmadığı bizlere söylendi. Bu konuyla alakalı belgeler de tarafımıza gösterildi. Akçadağ’ın suyuna dokunulmadığını gördük. Ancak Yazı Köyü dediğimiz ve Akçadağ’ın Yeşilyurt ilçemize de sınır olan köylerde suya ihtiyaç duyulduğunda tanker ile su götürmeye ihtiyaç olduğunu ve yaşam kaynağı olan suya ihtiyaç olunduğu için bu noktada projeler ortaya konuldu. Bizler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizleri yolsuz, susuz ve havasız bırakmak için değil, aksine bu milletin açlığına, bu milletin yokluğuna, bu milletin darlığına dokunan bir belediye başkanı olduğu için seçtiğimizi biliyoruz. Başkanımızın yaptığı çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bundan sonra Başkanımızın Malatya’ya yapacakları hizmetler için teşekkür ediyoruz” dedi.

"Yaşayanların vebali yarın yaşayacakların sorumluluğu üzerimizde”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Akçadağ ilçesi muhtarlarına yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Akçadağ muhtarlarımızı Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Biz muhtarlarımızı seviyoruz. Hakikaten Akçadağ ilçesi mahalle muhtarlarımız kadir şinas ve cömert insanlar. İnsanları misafir etmekten onur duyan insanlar. Bugünde muhtarlarımız bizim misafirlerimiz oldu. Kafalarında bazı soru işaretleri vardı. O soru işaretlerini çözmeye çalıştık. MASKİ Genel Müdürümüz Meled deresindeki su ihdasıyla ilgili genel bilgiler verdiler. Arkadaşlarımızda bu konuda mutlu oldular. Ben muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz memleketimizin içme suyu, sulama suyu, yolu, asfaltı, çevre düzenlemesi, parkı, tarihi eseri, kültürel mirasının hepsine talibiz. Sadece bugün yaşayanların değil, dün yaşayanların vebali üzerimizdedir. Yarın yaşayacakların sorumlulukları üzerimizdedir. Biz bunun için bugünün değil, dünün değil, yarınında Belediye Başkanı olduğumuzu ve bırakacağımız mirasında geleceğe güzel bir miras olması için gayretlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımızın memleketimize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Muhtarlarımıza bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu

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