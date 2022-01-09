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Akçakale sınır hattında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar toprağa verildi

09.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakale sınır hattında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar toprağa verildi

MERSİN (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde defnedildi.

Şehit Ulupınar'ın (22) naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından hava yoluyla Adana'ya, buradan da kara yoluyla cenaze töreninin düzenlendiği Gülnar Hükümet Konağı'nın bahçesine getirildi.

Törene şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar, kardeşleri ve akrabalarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili Mustafa Cüneyt Arıkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Ulupınar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için Gülnar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte okuduğu şiir, ses sisteminden dinletildi.

Ulupınar'ın şehitliğe vurgu yaptığı şiirinin okunması sırasında ailesi ve katılımcılar gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ayvalı Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedildi.

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