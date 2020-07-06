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Akçakale’nin ilk kitapevinin açılışı yapıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçedeki ilk kitapevinin açılışını yaptı.Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde açılışı gerçekleştirilen kitapevinin açılışı Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.Açılışını gerçekleştirilen kitapevinin ilk müşterisi de Mehmet Yalçınkaya oldu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçedeki ilk kitapevinin açılışını yaptı.
Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde açılışı gerçekleştirilen kitapevinin açılışı Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Açılışını gerçekleştirilen kitapevinin ilk müşterisi de Mehmet Yalçınkaya oldu. Satın aldığı kitapları orda bulunan öğrencilere hediye etti.
Kuran’ı Kerim’in ilk emrinin “Oku” olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Yalçınkaya,“ Akçakale’de bir ilk olarak kitapevi açıyoruz. Bütün açılışlardan daha önemli ve gerekli görüyorum. Kuran’ın ilk emri “Oku”, Kuran’a uyarsak zaten hedefimizden şaşmayız. Bunun için açılan bu kitapevi kuyumcu dükkanından ve bütün açılışlardan daha önemli. İçinde çok kıymetli hazineler var. Bu hazinelere Akçakaleli kardeşlerim itibar etsinler. Herkesin bir ayağı burada olsun, kitap alışverişi yapsın, burada biz de her türlü desteği vereceğiz. Çünkü bu memleketin okumaya ihtiyacı var, aydınlanmaya ihtiyacı var. Bunlar da ancak kitap ve okuma vasıtasıyla olacak. Biz başından beri burada duran bacımla beraber bu genç çocukların hepsini inşallah doktor, mühendis, avukat yapacağız. Neden yapacağız, okuyarak bu işin üstesinden geleceğiz, başka yolu yok. Yol yapılmasa da olur, park yapılmasa da olur, ama okumasak olmaz. Bu işin aslı esası, kalbi okumak bütün çocukları buraya yönlendirmek, bu internet, uyuşturucu felaketlerinden kurtarmak, iyi düşüncelere, müspet düşüncelerin tek yolu okumak. Okumanın yolu da bu. Genç kardeşimiz bu teşebbüsü yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Akçakale’ye hayırlı ve uğurlu olsun. İlçe belediyemiz ve şahsım olarak buradan her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki okusunlar” diye konuştu.
Kitapevi sahibi Mehmet Çiçek ise katkılarından ve yardımlarından dolayı Başkan Yalçınkaya’ya teşekkür etti.

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