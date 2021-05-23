Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.



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