YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Akçakoca'da balıkçılar hamsi avı için yeniden "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Akçakoca'da balıkçılar hamsi avı için yeniden "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

04.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Kendi bölgemizde de hamsi avcılığının açılmasını istiyoruz. Balık değişkenlik gösterir, mutlaka bir yerden bir yere akın edecektir"

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararının kalkmasını bekleyen balıkçılar, teknelerinin motorlarını çalıştırıp yeniden "vira bismillah" demeye hazırlanıyor.

Balıkçılar, Karadeniz'de hamsi avcılığında balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle getirilen kısmi durdurma kararının 7 Şubat'a kadar uzatılmasının ardından, Akçakoca limanında ağ tamiri ve tekne bakımlarına devam ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bölgedeki bütün teknelerin hamsiyi beklediğini söyledi.

Kısıtlamadan muaf alanın genişletilmesinin yararlı olacağını belirten Karakaş, "İğneada'dan Sakarya bölgesine kadar hamsi avcılığı açıldı. Mutlaka bir rahatlama sağlayacaktır. Boşaltma limanı olarak şu anda Kefken, Şile, Bağırganlı limanları kullanılıyor. Tabii bu durumdan bizim bölgemizin balıkçısı faydalanamıyor." dedi.

- "Yasağın kalkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Hamsi yasağının kalkmasını beklediklerini anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Kendi bölgemizde de hamsi avcılığının açılmasını istiyoruz. Balık değişkenlik gösterir, mutlaka bir yerden bir yere akın edecektir. Bizim bölgemizin limanlarına şu anda bir faydası yok. Biz de kendi bölgemizde yasağın kalkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Karakaş, tezgahlardaki fiyatların hamsi avının yeniden başlamasıyla düşeceğine işaret ederek, "Tezgahlarda vatandaşların en çok görmek istediği balık hamsi. Hamsi olmayınca vatandaşlar başka balıklara yöneliyor. Bu sebepten dolayı da fiyatlar artmış durumda." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Düzce Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:14
İkindi
15:57
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Düzce Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Melen Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Üniversite Sanayi işbirliği konuşuldu

Üniversite Sanayi işbirliği konuşuldu

Düzce nüfusu 395 bin 679 oldu

Düzce nüfusu 395 bin 679 oldu

Düzce Üniversitesi’nde kariyer alanında yeni bir merkez kuruldu

Düzce Üniversitesi’nde kariyer alanında yeni bir merkez kuruldu

Vali Atay, Gölormanı köyündeki aileleri ziyaret etti

Vali Atay, Gölormanı köyündeki aileleri ziyaret etti

Jandarma, kadın çalışanlara KADES uygulamasını anlattı

Jandarma, kadın çalışanlara KADES uygulamasını anlattı

Başkan Özlü ve Rektör Çakar Düzce’yi konuştu

Başkan Özlü ve Rektör Çakar Düzce’yi konuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.