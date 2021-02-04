Akçakoca'da balıkçılar hamsi avı için yeniden "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Kısıtlamadan muaf alanın genişletilmesinin yararlı olacağını belirten Karakaş, "İğneada'dan Sakarya bölgesine kadar hamsi avcılığı açıldı. Mutlaka bir rahatlama sağlayacaktır. Boşaltma limanı olarak şu anda Kefken, Şile, Bağırganlı limanları kullanılıyor. Tabii bu durumdan bizim bölgemizin balıkçısı faydalanamıyor." dedi.

Balıkçılar, Karadeniz'de hamsi avcılığında balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle getirilen kısmi durdurma kararının 7 Şubat'a kadar uzatılmasının ardından, Akçakoca limanında ağ tamiri ve tekne bakımlarına devam ediyor.

"Kendi bölgemizde de hamsi avcılığının açılmasını istiyoruz. Balık değişkenlik gösterir, mutlaka bir yerden bir yere akın edecektir. Bizim bölgemizin limanlarına şu anda bir faydası yok. Biz de kendi bölgemizde yasağın kalkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Karakaş, tezgahlardaki fiyatların hamsi avının yeniden başlamasıyla düşeceğine işaret ederek, "Tezgahlarda vatandaşların en çok görmek istediği balık hamsi. Hamsi olmayınca vatandaşlar başka balıklara yöneliyor. Bu sebepten dolayı da fiyatlar artmış durumda." ifadelerini kullandı.

