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  4. Akçakoca’da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması

Akçakoca’da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması

DÜZCE HABERLERİ  | 07.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye otobüs şoförleri şehir içi ulaşımda tek tip kıyafet giymeye başladı.Akçakoca Belediyesi tarafından şehir içi güzergahlarında çalışan belediye otobüs şoförleri için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirildi.

Akçakoca’da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması

Akçakoca Belediye otobüs şoförleri şehir içi ulaşımda tek tip kıyafet giymeye başladı.
Akçakoca Belediyesi tarafından şehir içi güzergahlarında çalışan belediye otobüs şoförleri için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirildi. Yeni uygulamaya göre şoförler yaka kartı takacak, kravat, yelek ve kumaş pantolon giyecekler. Yolculara karşı daha tertipli ve düzenli bir şekilde hizmet verilebilmesi için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Akçakoca Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Şefi Serdar Tutkun “Yolcu memnuniyetini arttırarak şehir içinde kaliteli ve konforlu taşımacılığın sağlanması için Akçakoca Belediyesi otobüslerinde görev yapan tüm şoförler için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirdik" dedi.

Akçakoca’da otobüs şoförlerine tek tip kıyafet uygulaması

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