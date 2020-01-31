YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Akçakoca’dan deprem bölgesine yardım eli

Akçakoca’dan deprem bölgesine yardım eli

DÜZCE HABERLERİ  | 31.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı birimi tarafından, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremler için toplanan yardım malzemeleri, kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.Yardımların toplandığı kamyon, belediye önünden hareket etmesinin öncesinde Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz son çalışmaları yerinde inceledi.

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı birimi tarafından, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremler için toplanan yardım malzemeleri, kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.
Yardımların toplandığı kamyon, belediye önünden hareket etmesinin öncesinde Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz son çalışmaları yerinde inceledi. Akçakoca halkının verdiği ihtiyaç maddelerinin yükleneceği kamyonun hareketinden önce açıklamalarda bulunan Akçakoca Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Muammer Büyük, toplanan yardımların deprem bölgesine ücretsiz taşıdıklarını bulunun için de mutlu olduklarını ifade etti.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise, “Elazığlı ve Malatyalı depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felektin bir benzeri geçmiş yıllarda bizlerde yaşadık. Geçtiğimiz yaz Düzce ve Akçakoca olarak sel afetinde kayıplar verdik. Bu nedenle depremzede kardeşlerimizi en iyi anlayanların bizler olduğunu düşünüyorum“ dedi.
Başkan Yanmaz, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara daha başsağlığı dileyerek yardım malzemelerinin dolu olduğu kamyonu Elazığ’a uğurladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Düzce Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:00
Öğle
13:14
İkindi
15:52
Akşam
18:17
Yatsı
19:39

Düzce Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Kardelen Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.