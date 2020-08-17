YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

DÜZCE HABERLERİ  | 17.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Akçakoca’da turizmi geliştirmek amacıyla hizmete sunulan 400 kişilik katamaran gezi teknesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Yeşil ve mavinin birleştiği Batı Karadeniz’in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca’da, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın girişimleri ile getirilen katamaran gezi teknesine ilgi her geçen gün artıyor.

Akçakoca’da turizmi geliştirmek amacıyla hizmete sunulan 400 kişilik katamaran gezi teknesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Yeşil ve mavinin birleştiği Batı Karadeniz’in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca’da, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın girişimleri ile getirilen katamaran gezi teknesine ilgi her geçen gün artıyor. İlçeye gelen turistler, limanda bekleyen gezi teknesiyle Karadeniz’in sahilleriyle kıyılarını görme imkânı bulurken, tekne turlara çıkmadığı zamanlarda ise kafeterya ve restoran hizmeti veriyor. Turizme en iyi şekilde hizmet verebilmek için katamaran gezi teknesi aldıklarını ve teknenin görüldüğü üzere Batı Karadeniz’in amiral gemisi olduğunu anlatan Başkan Yanmaz, "İlçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin övgü ile bahsettikleri tur teknesine ilginin yoğun, ilçemize gelen vatandaşlarımızı mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:04
İkindi
16:52
Akşam
19:58
Yatsı
21:27

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Emel Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor

Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.