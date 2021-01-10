YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Akçaray, 1 yılda 1 milyon kilometre yol aldı

Akçaray, 1 yılda 1 milyon kilometre yol aldı

10.01.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akçaray, 1 yılda 1 milyon kilometre yol aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray tramvayı, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.18 tramvayla sağlanan ulaşım hizmeti ile kentin simgesi haline gelen Akçaray vatandaşlara hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray tramvayı, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.
18 tramvayla sağlanan ulaşım hizmeti ile kentin simgesi haline gelen Akçaray vatandaşlara hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlıyor. Tramvaylar, bir yılda toplam 86 bin sefer gerçekleştirdi. Pik saatlerde 5 dakikaya inen seferlerle birlikte vatandaşlar mağdur edilmedi. Sabah saat 05.50’de başlayan tramvay seferleri, gece 00.00’a kadar devam etti. Kontrol merkezinden sürekli kontrol edilen tramvaylar, gün boyunca ulaşım hizmetine devam etti. İzmit’te demiryolu hizmeti sağlayan tramvaylar, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.
Aynı zamanda tramvaylarda temizlik hizmetleri de sürdürüldü. Tramvayın içi, dışı temas edilen ve edilmeyen tüm noktaları her gün temizlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:13
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Nesrin Eczanesi
Izmit
Santral Eczanesi
Izmit
Etem Eczanesi
Izmit
Yeşilova Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Izmit
Melek Eczanesi
Izmit
Banu Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Bakan Varank, "virüs benzeri parçacıklara" dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi:

Bakan Varank, "virüs benzeri parçacıklara" dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi:

Bakan Varank, "virüs benzeri parçacıklara" dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi:

Bakan Varank, "virüs benzeri parçacıklara" dayalı aşı çalışmalarını yerinde inceledi:

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası

Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Umuttepe otoparkında çevre düzenlemesi yapıldı

Umuttepe otoparkında çevre düzenlemesi yapıldı

Kocaeli terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kocaeli terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.