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Akçay Barajı'nda su seviyesi maksimum düzeye ulaştı

SAKARYA HABERLERİ  | 23.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Sakarya'da, yılda 40 milyon metreküp su temin edilecek baraj sayesinde şehrin gözde su kaynağı olan Sapanca Gölü'nden yıllık su alma miktarı düşecek - Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 46 kilometrelik çelik isale hattıyla barajda biriktirilen su vatandaşların musluklarına ulaştırılarak, 10 bin konutun su ihtiyacı karşılanacak

Sakarya'da, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı'nda su seviyesi maksimum düzeye çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, en kısa zamanda isale hatlarını devreye sokarak barajdan enerji üretmeye başlanacağını belirtti.

Akçay Barajı'nın yerel bir yönetim tarafından inşa edilen ara havzaları ile entegre sistemi olan ilk baraj olma özelliğine sahip olduğunu aktaran Yüce, barajda su seviyesinin maksimum düzeye ulaştığını bildirdi.

Baraja bağlı isale hatlarının testlerine başladıklarını, testlerin sonucunda eylül ayı sonuna kadar isale hatlarının devreye alınarak Sapanca Gölü'ne içme suyu konusunda alternatif olan Akçay Barajı'ndan enerji de elde edileceğini anlatan Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sakarya'nın hem içme suyu hem de enerjisi için büyük bir öneme sahip olan Akçay Barajı'nı şehre kazandırdığımız için mutluluk duyuyoruz. Bugünümüz ve yarınlarımız için kente kazandırdığımız projelerimizle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz.

Çevreye önem veren ve doğayı koruyan belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ilerlettiğimiz projelerimizin başarıya ulaşması bizlere gurur veriyor. Temelden 75 metre gövde yüksekliğine sahip barajda su yüksekliği bereketli yağışlar ve özverili çalışmalarımız sayesinde 65 metre olan maksimum seviyeye ulaştı."

Yüce, Sakarya'da su ve suyun kullanımı konusunda çok önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, vatandaşa hizmet ederken doğayı korumayı ve doğaya yatırım yapmayı da ihmal etmediklerinin altını çizdi.

- Barajdan yılda 40 milyon metreküp su temin edilecek

Akçay Barajı'nın 16,7 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Yüce, şunları kaydetti:

"Akçay Barajı'ndan yılda 20 milyon metreküp, ara havzalardan da yılda 20 milyon metreküp, toplamda 40 milyon metreküp su temin edilecek. Barajımız sayesinde Akçay Deresi'nin can suyu ihtiyacı da karşılanacaktır. Teknolojinin en iyi imkanlarını kullandığımız tesislerimizde Türkiye'de öncü bir adım atarak konik vana sistemiyle barajdan dereye ayarlanabilir şekilde su vereceğiz.

Aynı zamanda Akçay Barajı sayesinde şehrimizin gözde su kaynağı olan Sapanca Gölü'nden de yıllık su alma miktarımızı düşürerek gölümüzün ömrünü daha da uzatmış olduk. Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 46 kilometrelik çelik isale hattıyla Akçay Barajı'nda biriktirdiğimiz suyu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırarak 10 bin konutun su ihtiyacını karşılayacağız."

Yüce, hayata geçirdikleri projeler sayesinde çevreyi koruyarak bugünlere yetecek hatta yarınlara miras bırakacakları su ve enerji ürettiklerini belirtti.

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