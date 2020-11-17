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Akciğerleri tertemiz yapıyor! Sigara içenler bile...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.11.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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Akciğerleri tertemiz yapıyor! Sigara içenler bile...

Sigara tüketimi ve hava kirliliğiyle birlikte akciğerlerderki bronşların detoksa ihtiyacı olacaktır. Akciğerler üzerindeki yükü azaltmak için bu 2 doğal detoksu uygulayabilirsiniz. İşte ciğerlerinize rahat nefes aldıracak tarifler.

Bronşlarda birikien toksinlerden arınmak için mutfağınızdaki malzemelerden destek alabilirsiniz. Üstelik bu 2 tarif hem uygun bütçeli hem de oldukça şifalı...

YEŞİL ELMA KÜRÜ

Malzemeler:
Bir kök zencefil
3 adet yeşil elma
5 adet karanfil
2 adet çubuk tarçın
Bir kök zerdeçal

Yapışılı:
Elmaları yıkayın ve dörde bölün.
Küçük boy bir tencereye tüm malzemeleri koyun.
Malzemelerin üzerine 3 su bardağı su ilave edin.
Orta ateşte tüm malzemeleri kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın.
Yeşil elma kürünü sabah ve akşam içmelisiniz.
Yeşil elma 2,5 ay boyunca içmeye devam edin.

SARIMSAK ÇAYI KÜRÜ

Malzemeler:
Bir kök zencefil
2 diş dövülmüş sarımsak
Bir çay kaşığı bal
1/2 adet limonun suyu

Yapılışı:
Zencefili dilimleyin. Bir bardak suda yaklaşık 5 dakika kadar kaynatın.
Suyu kaynadıktan sonra süzün. İçine soyulmuş sarımsağı ve limon suyunu ilave edin.
Karışımı demlendirin. Çay ılıdıktan sonra içine balı ekleyin.
Sabah ve akşam aç karnına bir fincan sarımsak çayı için.

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