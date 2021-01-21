YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Akdamar Adası "Beyaz gelinliği"yle büyülüyor

Akdamar Adası "Beyaz gelinliği"yle büyülüyor

21.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, "beyaz gelinliği"yle seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu

ÖZKAN BİLGİN - Van'da son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, masalsı güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nde yarım saatlik tekne yolculuğuyla ulaşılabilen ada, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlkbaharda badem ağaçlarının çiçekleriyle oluşan renk cümşübü, yaz aylarında da Van Gölü'nün eşsiz maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden ada, bugünlerde de adeta beyaz gelinliğini giyerek seyrine doyum olmayan görüntülere sahne oluyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ada, karla kaplanan yolcu tekneleri ve iskele, havadan drone ile görüntülendi.

- "Adayı görmek için İzmir'den Van'a geldim"

Ziyaretçilerden Elif Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi görmek için İzmir'den geldiğini söyledi.

Van'ın doğasına ve tarihi yapılarına hayran kaldığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Kentin güzelliklerini daha önce fotoğraflarda görüyordum. Bunlar bende merak uyandırdı. Bu nedenle Van'a gelip güzellikleri daha yakından görmek istedim. Çok güzel bir şehir. Kış mevsimi buraya yakışıyor. Akdamar Adası'na özellikle kışın gelmeyi tercih ettik. Çünkü yeni tip koronavirüs sürecinin etkisiyle daha sakin olacağını düşündük. Kar yağması ziyaretimize keyif kattı. İzmirli olduğum için çok kar görmeye alışık değilim. Ada her şeyi ile mükemmel. Yine gelmeyi düşünüyorum."

Mert Zülfükar İçen ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İzmir'den Akdamar Adası'nı görmek için kente geldiklerini ifade etti.

Van'da birçok güzelliğe tanıklık ettiklerini aktaran İçen, şöyle konuştu:

"Adanın baharda daha güzel olduğunu söylüyorlar ama bence kışı da çok güzel. Salgın nedeniyle daha az insanın geleceğini umarak, riski azaltmak adına bu dönemde gelmek istedik. Bence herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Doğasıyla, her şeyi ile çok güzel bir yer. Hayatımda ilk defa Türkiye'de böyle bir yer gezdim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:23
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Kamer Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Urartu Göz uzmanlarından ‘karasu’ uyarısı

Urartu Göz uzmanlarından ‘karasu’ uyarısı

(Özel) Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı

(Özel) Pandemi kısıtlamaları kitap okuma oranını arttırdı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı

Van’da 261 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 261 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye yetişti

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye yetişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.