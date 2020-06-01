Akdamar Adası eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

Van'ın Akdamar Adası ve üzerinde yer alan kilise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme süreciyle ziyaretçilerini bekliyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan ada, Van Gölü'nün mavi suları, badem ağaçları ve Artos Dağı'yla bütünleşerek seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ada, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerine eşsiz görsel sunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan ziyaret kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen ada, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretlere açıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası'nın yanı sıra Van Kalesi diğer tarihi ören yerlerinin de ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Salgın dolayısıyla başlatılan kısıtlamalar nedeniyle ziyarete kapatılan ören yerleri ile müzenin, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla ziyaretçi kabulüne başladığını belirten Aktuğ, şöyle devam etti: