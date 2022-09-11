İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, bugün 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pescara kentinde yapılan organizasyonda milli atlet Anthony Smith 200 metredeki altın madalyasından sonra 100 metre kategorisinde de 10.54'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Disk atma kategorisinde mücadele eden Enes Çankaya da 53.42'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
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