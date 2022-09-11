YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

11.09.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'daki organizasyonda milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, bugün 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pescara kentinde yapılan organizasyonda milli atlet Anthony Smith 200 metredeki altın madalyasından sonra 100 metre kategorisinde de 10.54'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Disk atma kategorisinde mücadele eden Enes Çankaya da 53.42'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Önce Türkiye Buluşması"nda konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Önce Türkiye Buluşması"nda konuştu:
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştıUluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştı
Anahtar Kelimeler:
Pescara türkiye atletizm federasyonu

Ankara Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:50
İkindi
16:24
Akşam
19:12
Yatsı
20:33
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.