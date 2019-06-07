Akdeniz diyeti şeker hastalarına zihinsel fayda sağlıyor

Sebze, meyve, bakliyat, tam tahıllar, balık ve sağlıklı yağlardan oluşan Akdeniz diyetinin, kalp-damar, beyin sağlığına iyi geldiği ve şeker hastalığına yakalanma olasılığını azalttığı biliniyordu.

Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu’nun son araştırması da Akdeniz diyetinin faydalı olduğu yeni bir alan daha keşfetmiş oldu. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Josiemer Mattei, Akdeniz diyetinde tüketilen besinlerin zihinsel becerilerin korunmasına yardımcı olduğunu bunu da beyindeki iltihaplanma ve oksitlenmeyi azaltarak başardığını söyledi.

Şeker hastası olsun ya da olmasın herkes bu diyetten yararlansa da, şeker hastaları için diyette tam tahıl ve bakliyatın bol tüketilmesinin, kan şekerini kontrol altında tuttuğuna ve zihinsel işlevleri geliştirdiğine dikkat çekildi.

Boston’da yürütülen iki yıllık araştırmaya 913 kişi katıldı. Katılımcılara yemek alışkanlıkları, bilişsel işlev, hafıza ve yönetici işlevleriyle ilgili bir dizi test uygulandı; tip 2 diyabet testi yapıldı.

Yeme alışkanlıkları değerlendirilirken, katılımcıların Akdeniz diyetindeki besinleri ne kadar tükettiklerine bakıldı. Amerikan Kalp Vakfı’nın önerdiği DASH diyeti dahil kalp dostu iki diyette yer alan besinlerin tüketimi de kayıt altına alınarak karşılaştırma imkanı oluşturuldu.