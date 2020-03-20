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Akdeniz ilçesinde korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 20.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine korona virüs konulu ek bir genelge göndermesinin ardından, emniyet müdürlüğü ekiplerinden de destek alarak, ortak kullanım alanlarının kapalı tutulup tutulmadığı yönünden denetimlerini gece-gündüz demeden sürdürüyor.Ekipler bu kapsamda, günün 24 saati, ilçe sınırlarında bulunan gösteri merkezleri, konser, nişan, düğün, tiyatro ve sinema salonları, çalgılı-müzikli lokanta ve kafeler, gazinolar, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile ve internet kafeler, her türlü oyun salonu ile kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçeleri, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzları, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerini denetliyor.Akdeniz’de pazarcı esnafı eldivenle satış yapıyorAkdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin Pazarcılar Odası ile birlikte, her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı pazarları da denetlemeye çıktı.

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine korona virüs konulu ek bir genelge göndermesinin ardından, emniyet müdürlüğü ekiplerinden de destek alarak, ortak kullanım alanlarının kapalı tutulup tutulmadığı yönünden denetimlerini gece-gündüz demeden sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, günün 24 saati, ilçe sınırlarında bulunan gösteri merkezleri, konser, nişan, düğün, tiyatro ve sinema salonları, çalgılı-müzikli lokanta ve kafeler, gazinolar, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile ve internet kafeler, her türlü oyun salonu ile kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçeleri, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzları, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerini denetliyor.
Akdeniz’de pazarcı esnafı eldivenle satış yapıyor
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin Pazarcılar Odası ile birlikte, her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı pazarları da denetlemeye çıktı. Hijyen ve temizlik kurallarına uymaları konusunda esnafa uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıttı, ayrıca vatandaşlar ile aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde alışveriş yapmalarını istedi. Akdeniz zabıta ekiplerinin, korona virüs salgınına karşı yürüttüğü denetimler nedeniyle vatandaşlar teşekkürlerini dile getirdi.
“Bu zorlu günleri, birlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız”
Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgınına karşı yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi bizim için çok önemli bir konu. Bu nedenle, korona virüs salgınına karşı elimizden gelen tüm mücadele ve hizmeti, adeta seferberlik ruhu içinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlardan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak hedefiyle, ilçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Salgınla mücadele konusunda da zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Tabi salgından korunmak için vatandaşlarımıza da büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Resmi kurumlarımızın önerdiği virüsten korunma yöntemlerini mutlaka uygulamamız gerekiyor. Halk olarak bu zorlu günleri, dayanışma içerisinde ve belirlenen kurallara uyarak, inşallah en kısa sürede hep birlikte atlatacağız” dedi.

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