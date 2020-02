Akdeniz ilçesinde okullar yuvaya dönüşüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, ilçe sınırlarında yer alan Parmakkurdu Ortaokulu’nda baştan sona yenileme ve tadilat çalışması yapıldığı bildirilirken, bahçesine çocuk oyun grupları ve spor aletleri yerleştirilen okulun yepyeni bir görünüme kavuştuğu kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem veren Başkan Gültak’ın, daha önce ziyaret ettiği Parmakkurdu Ortaokulu’nda, bir takım eksiklikleri tespit etmesinin ardından Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti, okulda kapsamlı bir tadilat ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

“Kendimi evimde gibi hissediyorum”

Okulun çatı izolasyonunu, iç cephe ve dış cephe tadilatı ve boyasının yanı sıra, avlunun parke taşlarını da yenileyen ekipler, çevre düzenlemesi ile okul bahçesinin çiçeklendirmesini de yaptı. Ancak öğrencileri en çok sevindiren çalışmalar, okul bahçesine kurulan çocuk oyun grupları, spor aletleri, puf koltuklar ve satranç takımı oldu. Okulunda gerçekleşen yenileme çalışmaları nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür plaketi sunan Parmakkurdu Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerinden Büşra Özdemir, "Önceden okulumuz harabe gibiydi. Okula gelmek istemiyordum. Fakat şimdi her tarafı yenilendi. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra, artık büyük bir heyecan ve istekle geliyorum. Çünkü kendimi evimde gibi hissediyorum, o derece güzel oldu" dedi.

“Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık”

Başkan Gültak ise yaptığı konuşmada, eğitime özel önem verdiklerinin altını çizerek, “Akdeniz’de bulunan tüm okullarımıza, elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımız okuyup iyi yerlere gelsinler” ifadelerini kullandı.

Sınıflardaki eski sıra ve masaları da en kısa sürede yenileyeceklerini kaydeden Gültak, okulun öğrencilerine seslenerek, “Milli ve dini değerlerinizi, örf ve adetlerinizi unutmayın. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Bu plaketi bize layık gördüğünüz için de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.