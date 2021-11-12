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Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Antalya'da yapılacak

12.11.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Antalya'da yapılacak

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, 14 Kasım Pazar günü Antalya'da yapılacak.

Otodrag ve motodrag yarışlarına ev sahipliği yapan Kepez ilçesi, bu kez Akdeniz Off-Road sporcularını ağırlayacak.

Kepez Belediyesi'nin katkıları ve Antalya Off-Road ve Motor Sporları Kulübü Derneği iş birliğiyle DokumaPark Off-Road pistinde düzenlenecek yarışlar, yarın test sürüşleriyle başlayacak.

Pazar günü ödüllü ve halk katılımlı parkur turlarıyla devam edecek yarışlarda, 23 özel modifiyeli araç ve 46 yarışçı heyecan dolu bir mücadele sergileyecek. Sakarya, Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Osmaniye, Fethiye, Denizli gibi Türkiye'nin dört bir köşesinden katılacak yarışmacılar, 19 özel engelden oluşan 2 bin 500 metrelik zorlu etaplardan geçecek.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, ödül töreni ile sona erecek.

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