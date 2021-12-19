Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı

Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın 3. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı kentlerinden 21 araçla 42 sporcu yarıştı.

Şampiyona sonunda genel klasmanda Osmaniye'den Mehmet Demirel ve Hilmi Demirel ikilisi birinci olurken, Antalya'dan Serkan Sivri ve Ali Seydihan Kıvrak ikinciliği, Konya'dan Haceli Şam ve Caner Bal ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri, kentte bir otelde düzenlenen törenle takdim edildi.

