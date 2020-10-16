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Akdeniz Üniversitesi Öğrencisine TÜRKPATENT’ten İkincilik Ödülü

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Çetinkaya buluşuyla 2.Ulusal Üniversite Patent Yarışması’nda ikincilik kazanarak önemli bir başarıya imza attı.Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı 2.

Akdeniz Üniversitesi Öğrencisine TÜRKPATENT’ten İkincilik Ödülü

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Çetinkaya buluşuyla 2.Ulusal Üniversite Patent Yarışması’nda ikincilik kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni’ne Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da katıldı.
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Çetinkaya, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Aksu danışmanlığında yürüttüğü “Diş Remineralizasyonunu Kolaylaştıran, Lezyon Ağrısını Ortadan Kaldıran Farmasötik Solüsyon” çalışmasıyla 2.Ulusal Üniversite Patent Yarışması’nda ikincilik ödülü almaya hak kazandı.
Ankara’da düzenlenen ödül töreninde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencisinin aldığı ödülü sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan duyurarak “Kimya Bölümü Master öğrencimiz Fatih Çetinkaya buluşuyla 2.Ulusal Üniversite Patent Yarışması’nda ikinci olarak bizlere gurur yaşattı. Ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank takdim etti. Öğrencimizi başarısından dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.” şeklinde paylaşımda bulundu.
Öğrencisiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Rektör Özkan, “Fatih Çetinkaya seninle gurur duyuyorum. Başarıların daim olsun.” ifadelerine yer verdi.
Bu tür çalışmaların öğrenciler için oldukça önemli olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmalar hem akademik hayatları hem de meslek hayatları için oldukça önemli. Akdeniz Üniversitesi olarak yeni projelerle gelen, üreten öğrencilerimizi her zaman destekliyoruz. Gençlerimizin gelişmesi demek Ülkemizin gelişmesi demektir. Geleceğimiz gençlerin elinde bizim de onlara güvenimiz tam.” diye konuştu.
Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Çetinkaya ikincilik kazandığı buluşuyla 20 bin TL para ödülünün de sahibi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Öğrencisine TÜRKPATENT’ten İkincilik Ödülü

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