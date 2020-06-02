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Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Covid-19 Eğitimi

ANTALYA HABERLERİ  | 02.06.2020 14:13 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan bilim kurulu, Antalya Manavgat’ta bulunan bir otelde Türkiye’de ilk defa uygulamalı Covid-19 eğitimi verdi.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Covid-19 Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan bilim kurulu, Antalya Manavgat’ta bulunan bir otelde Türkiye’de ilk defa uygulamalı Covid-19 eğitimi verdi.
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Prof. Dr. Yeşim Şenol, Doç. Dr. Mehtap Türkay, Epidemiyolog Dr. Öğretim Üyesi Mestan Emek tarafından verilen eğitimde Covid-19’un genel özellikleri, Türkiye’de ve dünyadaki son durum, pandemi yönetimi, riskli gruplar ve bulaşma yöntemleri detaylı bir şekilde otel personeline anlatıldı.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin “Turizm sezonun başlamasıyla otellerde gerekli bilgilendirmelerin yapılması için Türkiye’de ilk defa alanında uzman hocalar tarafından verilen eğitimde; kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağı, ellerin ne kadar sıklıkta ve ne şekilde yıkanacağı, oluşan atıkların bertaraf edilmesi, otellerde dezenfeksiyon ve hijyen yöntemleri ile temizlikte kullanılacak kimyasallar, olası vakalarda alınacak önlemler, hasta-şüpheli durumlarında uygulanacak yönetim planı ayrıntılarıyla anlatıldı” dedi.

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