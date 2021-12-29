Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'dan minik Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin, "Öncelikle beyin dokusuyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Onların önüne geçtik, ekarte ettik. Bundan sonraki süreçte hem yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak hem de saçlı derisini saçlı bir deri haline getirmek için uğraşacağız." dedi.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girmesiyle Asiye'yi cumartesi devraldıklarını ve pazar günü çocuğa Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku naklettiklerini söyledi.

Bugün itibarıyla Asiye'nin serviste olduğunu anlatan Özkan, anne babasıyla beraber odada yiyip içtiğini, herhangi sıkıntısının bulunmadığını vurguladı.

Yoğun bakımdan hemen sonrası için enfeksiyon riskinin devam ettiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"En yakın takip ettiğimiz bulguları enfeksiyon bulguları. Enfeksiyon bulguları istediğimiz gibi azalırsa birkaç ameliyat daha Asiye'yi bekliyor. Çünkü hedefimiz Asiye'yi normale yakın bir insan olarak topluma kazandırmak. Şu etapta yaptığımız dokularını onarmaktı çünkü hayati sıkıntısı vardı, onu şu an için ekarte ettik. Bundan sonraki süreçte Asiye'nin enfeksiyon bulguları daha yakından takip edilerek, birkaç ameliyat planlanacak. Bu biraz zaman alacak. Bir yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor gibi görünüyor."

Gazetecilerin "İşitme kaybı, yüz felci var mı?" yönündeki sorusunu Özkan, "Sinirin geçtiği nokta hasar görmüş ama şu etapta bir şey söylemek söz konusu değil, net muayene bulguları vermedi. Hasta entübeydi onun için. Bundan sonraki süreçte muayenesini yapabilirsek daha net bilgi alacağız. Eğer yüz felci söz konusuysa çünkü olma ihtimali var, ona yönelik ameliyatlar yapılacak elbette. Bu da bir süreç. Rehabilitasyon da olacak. Çok da kolay değil. Ama bunun takibini yakından yapıyoruz." şeklinde yanıtladı.

- "Adaptasyonu daha yüksek"

İşitme kaybının da net olmadığını ve durumu yakından takip ettiklerini anlatan Özkan, birkaç gün içinde bununla ilgili net bilgiyi paylaşabileceklerini ifade etti.

Bundan sonraki operasyonlara değinen Özkan, "Saçlı derisinde bir kaybı vardı. Öncelikle beyin dokusuyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Onların önüne geçtik, ekarte ettik. Bundan sonraki süreçte hem yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak hem de saçlı derisini saçlı bir deri haline getirmek için uğraşacağız. Şu anda saçlı deri değil." diye konuştu.

Bunların daha çok estetik amaçlı olduğunu bildiren Özkan, şu an hastanın şokta olduğunu, yaşadıklarının çok da kolay olmadığını ve ciddi bir travma geçirdiğini anlattı.

Anne babasıyla birlikte olmasının çocuğu güvende hissettirdiğini belirten Özkan, "Beklediğimizden daha iyi, adaptasyonu daha yüksek. O anlamda psikolojik olarak iyi gözüküyor. Ufak ufak ameliyatlar olacak ve süreç bir yılı bulacaktır." dedi.

- Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

