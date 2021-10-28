Akdeniz Üniversitesinin "19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi" açıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Geleneksel Cumhuriyet Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem ile protokol üyeleri yaptı.

Özkan, yaptığı konuşmada, sergiyi bu sene "Cumhuriyet Özgürlük Demek" temasıyla düzenlediklerini belirterek, Cumhuriyeti sanattan ve bilimden ayrı olarak düşünemediğini aktardı.

Güçlü Cumhuriyetin, güçlü Türkiye ve insanlar demek olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemli zaferler sonucunda ülkemize kazandırılan büyük bir bayramdır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili okuduğum kitaplarda Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının verdiği savaşı gördükçe, yaşananlara hala hayret ediyorum. Verilen büyük Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar büyük bir zafer olduğunu yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ilan edilmesinde emeği olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yer alan sergi, 26 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

