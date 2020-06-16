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Akdeniz’de park ve yeşil alanlar ilaçlanıyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında başlayan kontrollü sosyal hayat ile birlikte insanların uğrak yerlerinden biri olan park ve yeşil alanlara yönelik bakım ve ilaçlama hizmetlerini yoğunlaştırdı.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda oyun oynayıp eğlenebilmeleri amacıyla, 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı’nda bulunan ağaç, çiçek ve çalıları zararlı böceklere karşı ilaçladı.

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında başlayan kontrollü sosyal hayat ile birlikte insanların uğrak yerlerinden biri olan park ve yeşil alanlara yönelik bakım ve ilaçlama hizmetlerini yoğunlaştırdı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda oyun oynayıp eğlenebilmeleri amacıyla, 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı’nda bulunan ağaç, çiçek ve çalıları zararlı böceklere karşı ilaçladı. Ekipler, parkta bulunan ve can güvenliği açısından risk oluşturan ağaçları da budadı. Çalışmalar sayesinde parkta bulunan ağaç ve yeşil alanlar baştan sona yenilenip daha düzenli bir görünüme kavuştu.
“Doğamıza ve yeşil varlığımızı koruyor ve sahip çıkıyoruz”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, parklara yönelik çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında bir yandan korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade etti, park ve yeşil alanlarda da her türlü zararlı böceğe karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldığını kaydetti. Gültak, "Doğamıza, yeşil varlıklarımıza ve çevremize sahip çıkmak, daha doğal, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özenle hizmet ve çalışmalarını sürdürüyor. Parklarımızda başlattığımız ilaçlama çalışmaları sayesinde, bir yandan yeşil varlıklarımızı her türlü zararlı böceğe karşı korurken, ağaçlar, çiçekler ve her türlü bitki de daha yeşil, sağlıklı ve temiz bir görünüme kavuşuyor” dedi.

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