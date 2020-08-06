Akdeniz’de pazar yerinde korona virüs denetimi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına karşı ülke genelinde aldığı yeni tedbirler kapsamında, Üçocak Mahallesi’nde kurulan pazaryerini denetledi.

Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve Mahalle Muhtarı Mehmet Gündoğdu’nun da katıldığı denetimlerde Başkan Gültak, özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda pazar esnafını ve alışverişe gelen vatandaşları uyardı. Zabıta ekiplerinin de katıldığı pazar yeri denetimlerinde, maskesi olmayan pazarcı esnafı ile pazaryerindeki vatandaşlara maske dağıtıldı. Zabıta ekipleri de pazar alışverişi yapan yaşlı vatandaşların file veya arabalarını taşımalarında yardımcı oldu.

“Salgın geçmedi, tedbirleri elden bırakmayalım"

Pazara gelen vatandaşlara, “Lütfen maske takalım, kendi sağlığımıza da toplum sağlığına da dikkat edelim” şeklinde seslenen Başkan Gültak, denetimlerde amacın, vatandaş ve esnafa ceza kesmek değil, salgına karşı bilinç ve farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizdi. Gültak, "İçişleri Bakanlığımızdan gelen yeni talimat üzerine, bugün 81 vilayetimizde valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet güçleri ve belediye başkanlarımız salgına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla şehrimizde geziyor, pazaryerlerini denetliyor. Kaymakamımız da bu denetimde bize eşlik etti, kendisine çok teşekkür ediyorum. Pazar esnafı ve vatandaşlarımızla sohbet edip, onları dinledik. Denetimlerde çok olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Kaymakamımız ile birlikte denetimlerimize devam edeceğiz. Korona virüs salgını geçmedi. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Maske ve sosyal mesafe olduğu sürece virüsten korkmayalım" dedi.

Denetimin ardından Kaymakam Pamuk ve Başkan Gültak, pazarcılara ‘hayırlı işler’ dileyip, pazaryerinden ayrıldı.

