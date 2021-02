Akdeniz’de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesince, vatandaşların sağlıklı bir kent ve çevrede yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla temizlik, yıkama, hijyen, çöplerin toplanması hizmetine 7 gün 24 saat esasına göre devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, merkez veya kırsal bölge ayırımı yapmadan ilçeye bağlı 65 mahallenin tamamında, haftanın 7 günü ve 24 saat kesintisiz şekilde çalışıyor. Her gün tonlarca çöp ve atığı toplayıp kentten çıkaran ekipler, pazar yerleri, meydanlar, okul ve cami bahçeleri, cadde ve sokakları da önce temizliyor, sonrasında korona virüs salgınına karşı dezenfektanlı su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

Pazar yerleri, meydanlar ve sokaklar temizlenip yıkanıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü mobil temizlik ekipleri, kent merkezine uzak olan kırsal mahallelerinin cadde, sokak, meydan, cami ve okul bahçelerinin temizliğini yaparken, Mersin Balık Hali, Karaduvar Balık Pazarı ile ilçenin farklı mahallelerinde kurulan pazar yerlerini de her akşam süpürüp dezenfektanlı su ile yıkıyor.

Akdeniz’de büyük ve küçük boy çöp süpürge aracıyla sokaklarda temizlik, arazözler yardımıyla da yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekipler, daha küçük boyuttaki çöp taksiler yardımıyla da kentin hareketli ve yoğun bölgelerinde biriken tonlarca çöp ve her türlü atığı toplayıp katı atık bertaraf tesisine ulaştırıyor.

Vatandaşlar tarafından kaldırım veya boş arazilere atılan moloz ve atıkları da iş makineleri yardımıyla toplayan çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, program dahilinde mahalleleri gezerek, konteynır yıkama aracı yardımıyla çöp konteynırlarını dezenfektanlı sıcak su ile yıkıyor.