Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunun yankıları sürüyor. Kasım Garipoğlu da hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldı.

YALIDAKİ ARAMADA SAHTE DOLARLAR BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun İstanbul Boğazı'ndaki yalısında arama yapılmıştı. Yalıda yapılan aramda sahte dolarlar ve uyuşturucu madde düzeneklerinin bulunması soruşturmanın dikkat çeken olaylarından biri olmuştu.

FİRARİ KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ TUTUKLANMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay tutuklanmıştı. ATV'den Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı.

Akçay ifadesinde; Derin Talu, Şeyma Subaşı, Defne Samyeli, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in partiye katılan bazı isimlerden olduğunu iddia etti. Partiler için önceden isim listesi belirlendiğini aktaran Akçay, bazen son an yönlendirmleriyle de yalıya gelenlerin olduğunu belirtti. Akçay ayrıca bu organizasyonlarda aynı barmen ve garson ekibinin görev yaptığını, bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığını söyledi.

DEFNE SAMYELİ'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklama yapan Defne Samyeli, Kasım Garipoğlu'nun evinde yalnızca bir kez, Şevval Şahin'in doğum günü partisi için bulunduğunu dile getirdi.

"DOĞUM GÜNÜ PARTİSİYDİ"

Samyeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kasım Garipoğlu’nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin’in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval’i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan’ı kaybettik"

"Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu’nun şoförü sanki “uyuşturucu partilerine katılanlardan” biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir. At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen “magazin şehveti”ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim.' ifadelerini kullandı. Bu vesileyle hayatım boyunca yakın çevremin de çok rahatlıkla şahitlik edebileceği şekilde uyuşturucu maddelerin her türlüsüne karşı olduğumun altını çizmek isterim. Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum."