Akdeniz’de toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye’de işçi çıkarmayan ender belediyelerden biri olduklarını vurgulayarak, “Akdeniz’de çalışan herkesin yüzü gülüyor, çünkü akşam eve gittiklerinde ertesi gün bir işi olduğunu biliyorlar” dedi.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi protokolüne Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve çok sayıda işçi katıldı.

"Akdeniz’de çalışan herkesin yüzü gülüyor, çünkü akşam eve gittiklerinde ertesi gün bir işi olduğunu biliyor"

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, “İşçilerimden ve memurlarımdan istediğim şeyler var. Güler yüzlü olmaları, enerjik olmaları ve vatandaşa hizmet etmeleri benim için çok önemli. İşçilerimizle bir araya geldiğimizde de işten çıkma kaygılarının olmaması gerektiğini söyledim. Bütün seçimlerde belediye gelir, başkan seçilir, işçilerin yarısı işten çıkar. Kimisi bunun adına performans der, kimisi de başka bir şey der. Kendi vicdanlarını rahatlatmak için, kamuoyuna siyasi gülücükler dağıtmak için farklı farklı telaffuzlar bulabilirsiniz. Ben mesaisine uyan, güler yüz gösteren hiçbir işçiyi çıkarmayacağıma dair söz vermiştim. Aradan 2 yıl geçti ve ben sözümde durdum. Türkiye’de işçi çıkarmayan ender belediyelerden biriyiz. Hiç kimsenin siyasi görüşü benim için önemli değil. Dili, dini ve ırkı önemli değil. Akdeniz’de çalışan herkesin yüzü gülüyor, çünkü akşam eve gittiklerinde ertesi gün bir işi olduğunu biliyor. Ben burada olduğum sürece de bu garanti. Bugün insanlar gece yarısı gelen bir mesajla ertesi gün işsiz kaldıklarını öğreniyorlar. Bu kaygıyla yaşanır mı?” ifadelerini kullandı.