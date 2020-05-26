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Akdeniz'de yerli balıklar azalıyor, tropikal balık türleri artıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 26.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: - "Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden, İskenderun Körfezi'nde 100'e yakın Antalya Körfezi'nde ise 65 balık türü tespit edildi. Göçler sadece balıklarla sınırlı değil. Denizel ortamda bulunan her türlü canlı gruplarından Akdeniz'e girişler olmaktadır" - "Kızıldeniz'den gelen balıklar yerli balık türleri üzerinde bir baskı oluşturuyor, onların azalmasına neden oluyor. Yerli balık türlerinin yerini egzotik balıklar alıyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den gelen balıkların, yerli türlerin üzerinde baskı oluşturarak azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Gökoğlu, AA muhabirine, Akdeniz'e olan egzotik göçlerin hızla devam ettiğini söyledi.

Bu göçlerin Süveyş Kanalı ve Hint Okyanusu'ndan olduğu gibi ara sıra da Atlas Okyanusu kökenli türlerin Cebelitarık Boğazı'ndan girmesiyle de gerçekleştiğine dikkati çeken Gökoğlu, bazen de kültür balıkçılığı amacıyla getirilen türlerin Akdeniz ortamına kaçmasıyla giriş olduğunu kaydetti.

Göçleri tetikleyen nedenlerin başında küresel ısınmanın geldiğine işaret eden Gökoğlu, Akdeniz'in biyolojik çeşitlilik açısından giderek tropikalleşmeye başladığına dikkati çekti.

"Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden, İskenderun Körfezi'nde 100'e yakın Antalya Körfezi'nde ise 65 balık türü tespit edildi. Göçler sadece balıklarla sınırlı değil. Denizel ortamda bulunan her türlü canlı gruplarından Akdeniz'e girişler olmaktadır." diyen Gökoğlu, körfezde görülen birçok deniz anası türünün yerli olmadığına işaret etti.

Gökoğlu, "Çok sayıda yengeç, yosun, istiridye ve midye türleri de Kızıldeniz orjinlidir. Yine derisi dikenliler olarak bilinen deniz kestanesi ve deniz hıyarlarından bazı türler de egzotiktir. Balon balığı ve aslan balığına zaten çok sık karşılaşıyoruz. Mesela Antalya Körfezi'ne gelen kardinal balığı da çok baskın bir tür haline gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

- "Kızıldeniz'den gelenlerin çoğunun ekonomik değeri yok"

Gökoğlu, Akdeniz'de olan bu değişikliklerin çevreye, balıkçılığa, balıkçıya, turizme ve insan sağlığına yönelik etkilerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kızıldeniz'den gelen balıklar yerli balık türleri üzerinde bir baskı oluşturuyor, onların azalmasına neden oluyor. Yerli balık türlerinin yerini egzotik balıklar alıyor. Kızıldeniz'den gelen balıkların çoğunluğu ekonomik değeri olmayan türlerdir. Balıkçı ağ, araç ve gereçlerine zarar veriyor. Balon balıkları ve deniz anaları balıkçıya ekstra bir iş gücü çıkartıyor, ekonomik zarara neden oluyor. Yine trol ağlarının seçiciliğini azaltarak bu ağlara küçük balıkların da yakalanmasına neden oluyor. Deniz anaları ve balon balıkları balıkçıların sağlıklarına da zarar verebiliyor."

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