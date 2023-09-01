Akdenizli balıkçılar 15 gün sonra "vira bismillah" diyecek

Denizlerde sona eren av yasağı dolayısıyla Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarındaki balıkçı barınaklarında hareketlilik yaşanıyor. Ancak deniz suyu sıcaklığı diğerlerine göre yüksek olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay kıyılarında ise balıkçılar, ağlarını 15 gün sonra denize atarak "vira bismillah" diyecek.

Hazırlık sürecine devam eden Akdenizli balıkçılar, bakım ve onarımdan geçirdikleri ekmek teknelerini suya indirmeye başladı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ülke genelinde bugün, üremenin devam ettiği sıcak sularda ise 16 Eylül'de biteceğini belirtti.

Antalya'daki balıkçıların hazırlıklarını buna göre yaptığını dile getiren Karaca, av yasaklarının nedeninin sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu kaydetti.

Av yasaklarına uyulmadığı takdirde üretimde düşüşler yaşandığını aktaran Karaca, şunları söyledi:

"Antalya'da 577 balıkçı teknesi var, bunların 7 tanesi 12 metre üzerinde. Küçük tekneler bu av yasaklarının dışında kalıyor ancak onlarda da bazı türlerle ilgili yasaklar uygulanıyor. Bölgemizde yoğun olarak kolyoz ve kuzu balığı avcılığı yapılıyor. Geçen yıl 560 bin kilogram civarında bir üretim söz konusuydu, bu yıl beklenti yüksek. Ancak bizde Karadeniz, Ege bölgelerindeki gibi bir yoğunluk yok."

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla özellikle Kızıldeniz'deki bazı istilacı türlerin bölgede görülmeye başlandığını belirten Karaca, özellikle balon balığının bölgede popülasyonunun arttığını ifade etti. Karaca, balon balığının artmaması yönünde çalışmalar yapıldığını bildirdi.

BALIKÇILAR YENİ SEZONA HAZIr

Akdeniz'de 40 yıldır balıkçılık yapan Cengiz Balta, büyük tekneye sahip olduğunu ve yasağın kalkmasını heyecanla beklediklerini söyledi.

Yeni sezon için teknelerini ve ağlarını hazırladıklarını anlatan Balta, "Akdeniz'de balıklar hala ufak. Daha da büyümeleri için 15 günlük bir süre daha veriyoruz. Adana, Hatay, Mersin ve Antalya'daki balıkçılar olarak sezonu her yıl 15 gün sonra açıyoruz." dedi.

16 Eylül'den itibaren ağlarını denize indireceklerini dile getiren Balta, "Geceleri balık popülasyonunun olduğu bölgelere göre denize açılacağız, sabah saatlerine kadar denizde olacağız, nasibimizde ne kadar varsa 10, 20 ya da 100 kasa balıkla döneceğiz." diye konuştu.

Bölgede sardalya, kolyoz, kuzu, orkinos türleri bulunduğunu belirten Balta, geçen yıla göre bu yıl daha fazla balık tutmayı umut ettiklerini kaydetti. Balta, sezonun bereketli geçmesini diledi.

17 yıldır mavi sularda balık avlayan Ceylan Şen de yeni sezona hazır olduklarını söyledi.

Denize açılmadan önce hava koşullarını çok iyi takip ettiklerini anlatan Şen, "Bizim için en önemli unsur hava. Havanın düzgün, denizin dalgasız olması gerekiyor. Bir gün öncesinden ağlarımızı, yemlerimizi hazırlıyoruz, akşam gün batımına doğru açılıyoruz. Her sezon olduğu gibi bu yıl da umutluyuz. İnşallah iyi geçecek." ifadelerini kullandı.

