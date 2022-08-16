Akdenizli hazır giyimciler temmuzda 30,8 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin temmuz ayında 30,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, temmuz ayında 3 bin 212 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini belirtti.

İhracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artırdıkları bilgisini veren Tekin, şunları kaydetti:

"AHKİB, temmuz ayında 30,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Birliğimiz, ihracatının yüzde 76'sını Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. AHKİB olarak İspanya'ya 6,6 milyon dolar, Hollanda'ya 6,3 milyon dolar ve Almanya'ya 4,5 milyon dolarlık ihracat yaptık. Birliğimiz, bayan dış giyimde yüzde 7 azalışla 14,8 milyon dolarlık, bay dış giyimde yüzde 22 artışla 6,7 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada yüzde 15 artışla 3,4 milyon dolarlık ihracata imza attı."

Tekin, ağustos ayında gerçekleştirilecek İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda (IFCO) doğacak fırsatları da en iyi şekilde değerlendirerek ihracat rakamlarını daha yukarılara taşımanın gayretini göstereceklerini ifade etti.​​​​​​​

