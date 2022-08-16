YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Akdenizli hazır giyimciler temmuzda 30,8 milyon dolarlık ihracat yaptı

Akdenizli hazır giyimciler temmuzda 30,8 milyon dolarlık ihracat yaptı

16.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdenizli hazır giyimciler temmuzda 30,8 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin temmuz ayında 30,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, temmuz ayında 3 bin 212 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini belirtti.

İhracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artırdıkları bilgisini veren Tekin, şunları kaydetti:

"AHKİB, temmuz ayında 30,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Birliğimiz, ihracatının yüzde 76'sını Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. AHKİB olarak İspanya'ya 6,6 milyon dolar, Hollanda'ya 6,3 milyon dolar ve Almanya'ya 4,5 milyon dolarlık ihracat yaptık. Birliğimiz, bayan dış giyimde yüzde 7 azalışla 14,8 milyon dolarlık, bay dış giyimde yüzde 22 artışla 6,7 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada yüzde 15 artışla 3,4 milyon dolarlık ihracata imza attı."

Tekin, ağustos ayında gerçekleştirilecek İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda (IFCO) doğacak fırsatları da en iyi şekilde değerlendirerek ihracat rakamlarını daha yukarılara taşımanın gayretini göstereceklerini ifade etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldıMersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandıAfyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybettiÇanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
temmuz

Mersin Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:52
Öğle
12:51
İkindi
16:35
Akşam
19:40
Yatsı
21:02
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

19 yılda 10 kez öldü! Her defasında yeniden başlıyor

19 yılda 10 kez öldü! Her defasında yeniden başlıyor

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.