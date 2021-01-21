YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu

Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu

21.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu

AKİB, Türkiye'nin 2020'deki ihracatına yüzde 7,2 katkı sunarak geçen yılı 11 milyar 206 milyon dolarlık dış satımla kapattı - AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan: - "İhracatçılarımız Kovid-19'a rağmen piyasaya hızlı reaksiyon gösterip, talepleri karşıladı" - "Geçen yıldan öğrendiğimiz deneyimlerimiz var. Bu deneyimlerimizi çok daha rahat harekete geçirip, 2021'de daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin 2020'deki ihracatına 11 milyar 206 milyon dolarlık dış satımla yüzde 7,2 katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), 2021'de daha geniş pazarlara açılmayı hedefliyor.

AA muhabirinin AKİB verilerinden derlediği bilgiye göre, birlik, geçen yıl 215 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Bölgeden yapılan ihracatta 1 milyar 26 milyon dolarla Irak birinci, 651 milyon 871 bin dolarla Hollanda ikinci, 608 milyon 496 bin dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Almanya ve İtalya takip etti.

Akdenizli ihracatçılar, birlik sektörlerine göre ise demirden 2 milyar 797 milyon dolar, kimyadan 3 milyar 21 bin dolar, yaş meyve sebzeden 1 milyar 354 bin dolar ve hububattan 1 milyar 214 bin dolar ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

AKİB'in sorumluluk sahasında bulunan Hatay'dan 2 milyar 434 milyon dolar, Kayseri'den 2 milyar 104 milyon dolar, Mersin'den 2 milyar 36 milyon dolar ve Adana'dan 1 milyar 839 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

- "2021'de daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz"

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, geçen yıl AKİB bünyesindeki ihracatçıların yoğun çalışmalarının olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen önemli çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Erkan, "Birliğimiz bünyesindeki yaş sebze meyve, hububat, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde olumlu gelişmeler oldu. İhracatçılarımız Kovid-19'a rağmen piyasaya hızlı reaksiyon gösterip, talepleri karşıladı." diye konuştu.

Erkan, Kovid-19 sürecinde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"AKİB olarak 2020'de 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza attık. Geçen yıla göre bir miktar azalma olsa da bunun ana nedeni Kovid-19 nedeniyle piyasalarda daralmaların olması. Biz birlik olarak hiç kapanmadık. İhracatçılarımızın normal bir dönemde nasıl yanında olduysak, nasıl hizmet veriyorsak o şekilde hizmet verdik. Bu dönemde gerekli tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı özverili şekilde sürdürdük."

Erkan, sanal ortamda önemli çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Akdenizli ihracatçılar olarak 2021'de daha fazla pazarda olmayı hedeflediklerine değinen Erkan, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan öğrendiğimiz deneyimlerimiz var. Bu deneyimlerimizi çok daha rahat harekete geçirip, 2021'de daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Küresel bazda daha akılcı yaklaşımların olması halinde normale daha çabuk döneceğimizi düşünüyoruz. Bizim ihracatçılarımız her zaman hazır. Bizim sıkıntımız dış pazarlarda olan birtakım talep daralmaları. Bu daralmalar olmadığı zaman biz tedarik zincirinin en önünde yer alır ve hiçbir sıkıntı yaşamayız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:44
Öğle
12:58
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Adem Eczanesi
Akdeniz
Adem Eczanesi
Akdeniz
Adem Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu

Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu

Tamer Karaalioğlu: “E-ticarette ilk çeyrekte ciddi atılımlarımız olacak”

Tamer Karaalioğlu: “E-ticarette ilk çeyrekte ciddi atılımlarımız olacak”

İhracatta artış rekortmeni AHKİB

İhracatta artış rekortmeni AHKİB

Büyükşehir Belediyesinin desteği, toplu taşıma esnafına büyük moral oldu

Büyükşehir Belediyesinin desteği, toplu taşıma esnafına büyük moral oldu

Demir: "Emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız"

Demir: "Emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız"

Tarsus’ta esnafa 68 milyon TL kredi

Tarsus’ta esnafa 68 milyon TL kredi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.