Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin 2020'deki ihracatına 11 milyar 206 milyon dolarlık dış satımla yüzde 7,2 katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), 2021'de daha geniş pazarlara açılmayı hedefliyor.

AA muhabirinin AKİB verilerinden derlediği bilgiye göre, birlik, geçen yıl 215 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Bölgeden yapılan ihracatta 1 milyar 26 milyon dolarla Irak birinci, 651 milyon 871 bin dolarla Hollanda ikinci, 608 milyon 496 bin dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Almanya ve İtalya takip etti.

Akdenizli ihracatçılar, birlik sektörlerine göre ise demirden 2 milyar 797 milyon dolar, kimyadan 3 milyar 21 bin dolar, yaş meyve sebzeden 1 milyar 354 bin dolar ve hububattan 1 milyar 214 bin dolar ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

AKİB'in sorumluluk sahasında bulunan Hatay'dan 2 milyar 434 milyon dolar, Kayseri'den 2 milyar 104 milyon dolar, Mersin'den 2 milyar 36 milyon dolar ve Adana'dan 1 milyar 839 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

- "2021'de daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz"