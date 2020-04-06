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Akedaş’tan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 06.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek geldi.Akedaş’tan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren, krizle mücadele eden kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve milli dayanışmanın ön plana çıktığı bu süreçte her zaman olduğu gibi yine devletimizin ve milletimizin yanındayız.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek geldi.
Akedaş’tan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren, krizle mücadele eden kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve milli dayanışmanın ön plana çıktığı bu süreçte her zaman olduğu gibi yine devletimizin ve milletimizin yanındayız. Akedaş olarak Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta tüketicilerimize en iyi hizmeti verirken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına da 1 milyon TL, yönetiminde yer aldığımız Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği olarak da 3 milyon TL bağışta bulunduk. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde birbirimize güç vererek aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyanın da bu anlamda adeta bel kemiği niteliğinde bir destek olacağına inanıyoruz” denildi.

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