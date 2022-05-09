Akfen GYO, kredilerinde 3,1 milyon avroluk erken ödeme gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), 3 aylık kira gelirlerini avro bazında yüzde 24 artırarak ulusal kredi notunu A-'ye çıkartırken, kredilerinde 3,1 milyon avroluk erken ödeme gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen GYO'nun kira gelirleri, bu yılın ilk 3 ayında 4,2 milyon avroya çıktı.

JCR Avrasya, Akfen GYO'nun uzun vadeli ulusal kurum kredi reyting notunu A- (tr)'ye yükseltti.

Akfen GYO, kredi ödeme planına ilave olarak 3,1 milyon avroluk erken ödeme gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, geçen yılki yeniden yapılanma sonrasında bu yıl art arda olumlu gelişmeler ile daha önceden planladıkları şekilde yollarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akfen GYO olarak her alanda attığımız adımların karşılığını almaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte kira gelirlerinin en düşük olduğu sezonda gerçekleşen kur artışlarından dolayı önceki yıllardaki gibi yazdığımız zararı mayıs ayıyla birlikte turizm sezonunun başlaması ile telafi etmiş olacağız. Buradan hareketle nakit fazlası yaratan başarılı finansal görünümümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz."

