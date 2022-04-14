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  4. Akfen GYO'dan "Söğütlüçeşme Projesi" açıklaması:

Akfen GYO'dan "Söğütlüçeşme Projesi" açıklaması:

14.04.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Söğütlüçeşme Projesi kapsamında bölgeye bir alışveriş merkezi yapılacağı iddiaları ve bu haberlerde kullanılan eski projeye ait fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır"

İSTANBUL (AA) - Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Söğütlüçeşme Projesi ile ilgili açıklama yaptı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında haberleştirildiği şekliyle, iştirakimiz Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm AŞ çatısı altında hayata geçirilecek Söğütlüçeşme Projesi kapsamında bölgeye bir alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı iddiaları ve bu haberlerde kullanılan eski projeye ait fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu alana kesinlikle bir AVM yapılmayacaktır. Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'nu seferler açısından ihtiyacı olan Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü'nü sağlamanın yanı sıra açık hava kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planladığımız projeye yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Şirketimiz proje ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda farklı uluslararası işletme markaları ile imzaladığı gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde potansiyel iş birliklerini görüşmeye devam etmektedir."

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