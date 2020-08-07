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Akgedik Yunuskent’te okulların yapımı tamamlandı

MANİSA HABERLERİ  | 07.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesinin dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesinin 2.

Yunusemre Belediyesinin dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesinin 2. etabı içerisinde yer alan ilkokul ve ortaokulda eğitim 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında başlayacak. Okulların teslimi Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapıldı.
Yunusemre Belediyesinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ)ortaklığıyla yürütülen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesinin 2. etabı tamamlanma aşamasına geldi. Projenin 748 konuttan oluşan ilk kısmı hak sahiplerine teslim edilirken; 775 konuttan oluşan 2. kısmının teslim süreci de önümüzdeki günlerde başlayacak. Proje içerisinde yer alan 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokulun yapımı da tamamlanarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edildi. Okulların yeni eğitim-öğretim yılında açılacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2. etap içerisinde yer alan ilk ve ortaokulumuzun yapımı tamamlandı. Modern, her ihtiyaca cevap veren okullarımız yeni eğitim-öğretim yılına hazır. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokolümüzü imzaladık. Burada eğitim görecek çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.
Yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli 12 derslikli ilkokul içerisinde, havalandırma sistemleri, sığınak, beden eğitimi salonu, erkek ve kız için giyinme ve duş kabinleri, 2 adet etkinlik salonu, kantin ve yemek salonu, müzik dersliği, çocukların kış aylarında da rahatça oynayabilmesi için büyük bir iç avlu, rehberlik grup odası, rehberlik bireysel odası, 2 adet fen dersliği, 1 adet resim dersliği, kütüphane alanı, bireysel çalışma alanları, tekno tasarım laboratuvarı, destek eğitim odası, tuvaletler, her öğrenci için askılık ve dolap, kapalı devre kamera sistemleri, akıllı bina sistemleri, voleybol, basketbol alanları, veli bekleme ve ziyaret odası bulunuyor.
Yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli 12 derslikli ortaokul içerisinde ise, havalandırma sistemleri, sığınak, beden eğitimi salonu, erkek ve kız için giyinme ve duş kabinleri, fen laboratuvarı, görsel sanatlar atölyesi, 200 kişilik konferans salonu, bilgisayar odası, 2 adet etkinlik salonu, kantin, mutfak ve teras, müzik dersliği, rehberlik grup odası, rehberlik bireysel odası, kütüphane alanı, bireysel çalışma alanları, tuvaletler, her öğrenci için askılık ve dolap, kapalı devre kamera sistemleri, akıllı bina sistemleri, voleybol, basketbol alanları, veli bekleme ve ziyaret odası bulunuyor.

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