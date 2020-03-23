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Akhisar Belediyesi, cadde ve sokakları da dezenfekte ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 23.03.2020 18:03 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları özel ilaçlarla yıkayarak, dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Akhisar Belediyesi ekipleri, bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütürken, bir yandan da vatandaşların yoğun olarak kullandığı mahalle, sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı Milli Egemenlik Meydanı, Gölmarmara yolu 15 Sokak, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, Birinci Nakliye Caddesi, Sevgi Yolu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 167 Sokak üzerinde detaylı dezenfekte çalışmasını sürdürdü.Sabahın ilk ışıkları ile beraber Akhisar’da dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Akhisar Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında yolları özel ilaçlarla yıkayarak, dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Akhisar Belediyesi ekipleri, bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütürken, bir yandan da vatandaşların yoğun olarak kullandığı mahalle, sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı Milli Egemenlik Meydanı, Gölmarmara yolu 15 Sokak, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, Birinci Nakliye Caddesi, Sevgi Yolu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 167 Sokak üzerinde detaylı dezenfekte çalışmasını sürdürdü.
Sabahın ilk ışıkları ile beraber Akhisar’da dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi. Başkan Besim Dutlulu, “Ekiplerimiz, şehrin işlek caddeleri ile otobüs duraklarını ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar’da vatandaşlarımızın korona virüsten etkilenmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Halkımızın sağlığı için gece gündüz aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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