Akhisar Belediyesi THM Korosu ilk konserini verdi

Akhisar Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu ilk konserini Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu’nda hayata geçirdi.

Akhisar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu’nda Yeni Yıl konseri verdi. Şef Ozan Demir önderliğinde Ercan Yaren ve Asuman Yürekli’nin hazırladığı ve sunduğu program 2 bölümden oluştu.

Konserde korist olarak Aslı Koç, Asil Deniz Yıldız, Aysel Halis, Bahar Camkıran, Çilem Gökhan Demir, Damla Günay, Eda Sabırcan, Esra Ulugün, Gülnur Ertaylan, Merve İbaş, Nazlı Koç, Necla Alacan, Nurdan Muştu, Seda Bozdağ, Sema Yaren, Selma Çapantakım, Serap Aşar, Sibel Zekiye Yeğin, Sultan Çeviker, Yasemin Savaş, Yıldız Seyrek, Ahmet Bozkurt, Ali Bayram, Ali Sagınç, Berkay Balkaya, Cüneyt Ulugün, Faruk Türkaydın, Gökhan Bengi, Hakan Dikilikaya, Hasan Kızıltaş, Mert Şen, Rahmi Özdamar, Suat Efe ve Uğur Leylek yer aldı.

Bağlamalarda Yiğit Aktaş, İbrahim Burhan ve Tugay Ayaz, Kabak Kemane ve Cura’da Mustafa Kılınç, Tar ve Divan Bağlama’da Ercan Yaren, Ney’de Umut Fitil, Bas Gitar’da Recep Aker ve Ritimlerde Muhammet Altuntaş ve Gökhan Mert Erol yer aldı.

Program sonunda konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; çok güzel ve eğlenceli bir konser izledik. Hem ruhumuzun hem de kulaklarımızın pası silindi. Türkülerimizi belediye koromuzdan dinlemek bizleri hem sevindirdi, hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. İlk konser olmasına rağmen çok başarılı ve çok güzeldi. Herkesin emeklerine sağlık, çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel ve çok daha keyifli konserlerde hep beraber oluruz. Gelen herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Başkan Dutlulu, koro şefi Ozan Demir’e günün anısına çiçek takdim etti.

