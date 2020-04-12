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Akhisar Belediyesinde ‘sokağa çıkma yasağı’ mesaisi

MANİSA HABERLERİ  | 12.04.2020 20:15 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hayata geçen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını, kentteki fırınlar ile organize bir şekilde karşılayan Akhisar Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen her talebe hızlı bir şekilde karşılık verdi.

Akhisar Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hayata geçen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını, kentteki fırınlar ile organize bir şekilde karşılayan Akhisar Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen her talebe hızlı bir şekilde karşılık verdi. Akhisar Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların mağdur olmaması için 48 saat boyunca görev başında olduklarını belirterek, bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek aşacaklarını söyledi.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öncelikle hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere sokağa çıkamayanlara ekmek dağıtıyor ve temel ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Akhisar Belediyesinin 444 11 45 numaralı Çözüm Merkezi hattını arayan binlerce vatandaşa anında geri dönüş yapan belediye ekipleri, vatandaşların ilaç, ekmek, bebek maması, bebek bezi ve diğer temel ihtiyaçlarını da giderdi. Suları kesilen vatandaşların kartlı su sayacı yüklemelerini de yapan ekipler oluşabilecek tüm mağduriyetlerin de önüne geçiyor.

“Tüm gücümüzle görev başındayız”
Akhisar Belediyesi’nin hazırladığı Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı kapsamında sokağa çıkma yasağı süresi boyunca vatandaşların mağdur olmaması için görev başında olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle görevimizin başındayız. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın tüm taleplerine hızlı bir şekilde geri dönüşler yapıyoruz. Bir yandan da dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bu zor günleri hep birlikte aşacak ve güzel günlere kavuşacağız” dedi.
Sokağa çıkma yasağı süresince kentteki sokak hayvanlarını da unutmayan belediye ekipleri daha önceden sağladıkları mama desteğini 4 katına çıkardı ve kurdukları özel ekipler ile beslenme noktalarının sayısını arttırdı.

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