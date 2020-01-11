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  4. Akhisar Belediyesinden çocuklara kar sürprizi

Akhisar Belediyesinden çocuklara kar sürprizi

MANİSA HABERLERİ  | 11.01.2020 22:20 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır kar hasreti çeken Akhisarlılar, Akhisar Belediyesinin kent merkezinde düzenlediği kar etkinliği ile doyasıya eğlendi.

Uzun yıllardır kar hasreti çeken Akhisarlılar, Akhisar Belediyesinin kent merkezinde düzenlediği kar etkinliği ile doyasıya eğlendi. Karı gören büyük küçük herkes alana akın ederek kartopu oynadı.

Akhisar Belediyesi hizmet binasının yanındaki otopark alanında, Akhisarlı çocuklara jest yapan Akhisar Belediyesi, yıllardır kar görmeyen çocukları kar ile buluşturdu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun jestiyle eğlenen Akhisarlılar etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Akhisar Belediyesince, kar yağışının etkili olduğu Dağdere Mahallesi’nin yüksek kesimlerinden toplanan 4 kamyon kar kent merkezine taşındı. Kartopu oynayıp kardan adam yapma imkanına kavuşan çocuklara, zaman zaman aileleri de katıldı.

Alanı dolduran 5 bin kişi doyasıya eğlencenin tadını çıkarırken Belediye Başkanı Besim Dutlulu daha sonra yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır şehrimize kar yağmıyordu. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik yapalım istedik. Hiç kar görmeyen çocuklarımıza kar getirdik ve aileleri ile birlikte doyasıya eğlendiler. Akhisar Belediyesi olarak bizim önceliğimiz çocuklarımız; onların mutluluğu. Hizmet anlayışımız içerisinde çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve mutlu olmalarını sağlamak da var. Etkinliğimize katılan, emek veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar ve aileleri kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak kar hasretini giderdi. Vatandaşlar, bu etkinlikten dolayı Akhisar Belediyesine ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Aralarında ilk kez kar görenlerin de olduğu çocuklar gönüllerince eğlendi.

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