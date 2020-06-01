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Akhisar Belediyesinden kahvehanelere tam destek

MANİSA HABERLERİ  | 01.06.2020 18:26 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süreden sonra bugün ilk kez dükkanlarını açan kahvehane işletmelerini ziyaret ederek, bol, bereketli kazançlar diledi ve hijyen seti hediye etti.Akhisar Dayanışması kapsamında, normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran tarihi itibariyle yeniden açılan kahvehanelerin hepsine, içerisinde çay, kahve, şeker, maske, koruyucu eldiven ve dezenfektandan oluşan paketleri hediye eden Başkan Besim Dutlulu, kent genelindeki 540 kahvehanenin de belediye tarafından dezenfekte edileceğini söyledi."Her zaman esnafımızın yanındayız"Uzun zaman sonra yeniden işletmelerini açan kahveci esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Besim Dutlulu, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süreden sonra bugün ilk kez dükkanlarını açan kahvehane işletmelerini ziyaret ederek, bol, bereketli kazançlar diledi ve hijyen seti hediye etti.
Akhisar Dayanışması kapsamında, normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran tarihi itibariyle yeniden açılan kahvehanelerin hepsine, içerisinde çay, kahve, şeker, maske, koruyucu eldiven ve dezenfektandan oluşan paketleri hediye eden Başkan Besim Dutlulu, kent genelindeki 540 kahvehanenin de belediye tarafından dezenfekte edileceğini söyledi.

"Her zaman esnafımızın yanındayız"
Uzun zaman sonra yeniden işletmelerini açan kahveci esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Besim Dutlulu, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Dutlulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün itibariyle yeniden işletmelerini açan kahvehane sahiplerini ziyaret ederek hem hayırlı işler diledik hem de içerisinde çay, kahve, şeker, maske, koruyucu eldiven ve dezenfektandan oluşan paketlerimizi hediye ettik. Aynı zamanda esnafımıza bu süreçte destek olabilmek için kent genelinde bulunan 540 adet işletmemizi dezenfekte edeceğiz. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben yeniden esnaflarımıza hayırlı olsun diyor ve sağlık tedbirlerine uymalarını rica ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu zor günleri aşacak ve güzel günlere kavuşacağız.”
Vatandaşlar, ilk günden beri korona virüs tedbirleri kapsamında Akhisar halkının sağlığını koruyabilmek için etkin bir mücadele ortaya koydukları için Başkan Besim Dutlulu’ya teşekkür ederken, kahvehaneciler de belediyenin desteklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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