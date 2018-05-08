Ahisar - Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. 2017-2018 sezonunda finale kalmayı başaran iki takım, Akhisar ile Fenerbahçe, kupa için mücadele edecekler. Akhisar'ın Galatasaray'ı safdışı bırakarak çıktığı finale, Fenerbahçe Beşiktaş ile mücadele etmişti. Olaylı rövanş maçı sonrasında Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'ın rakibi oldu. Peki Akhisar - Fenerbahçe kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AKHİSAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Diyarbakır Stadı'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Barış Şimşek yapacak. Akhisar - Fenerbahçe maçı atv'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE 7. KEZ, KOCAMAN 2. KEZ KUPA İÇİN SAHADA!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından finale yükseleceği açıklandığı Fenerbahçe, bu organizasyonda son yıllarda finale kalmakta zorlanmıyor. TFF'nin kararını açıklamasının ardından, kupanın finalinde 10 Mayıs Perşembe günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la Diyarbakır'da karşılaşacak sarı-lacivertliler, son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek.