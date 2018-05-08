Ahisar - Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. 2017-2018 sezonunda finale kalmayı başaran iki takım, Akhisar ile Fenerbahçe, kupa için mücadele edecekler. Akhisar'ın Galatasaray'ı safdışı bırakarak çıktığı finale, Fenerbahçe Beşiktaş ile mücadele etmişti. Olaylı rövanş maçı sonrasında Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'ın rakibi oldu. Peki Akhisar - Fenerbahçe kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Diyarbakır Stadı'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Barış Şimşek yapacak. Akhisar - Fenerbahçe maçı atv'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE 7. KEZ, KOCAMAN 2. KEZ KUPA İÇİN SAHADA!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından finale yükseleceği açıklandığı Fenerbahçe, bu organizasyonda son yıllarda finale kalmakta zorlanmıyor. TFF'nin kararını açıklamasının ardından, kupanın finalinde 10 Mayıs Perşembe günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la Diyarbakır'da karşılaşacak sarı-lacivertliler, son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek.
KUPADA 17 MAÇTIR NAMAĞLUP
Türkiye Kupası'nda bir sezon aranın ardından tekrar finalde yer alacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan son 13 sezonda oynadığı 7 finalin 5'ini kaybetti ve son adımı atmakta sadece 2 kez başarılı olabildi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. TFF'nin kararıyla Beşiktaş'ı da hükmen 3-0 mağlup etmesi beklenen sarı-lacivertliler, böylece serisini 18 maça çıkaracak.
Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.
SON 2 KUPAYI KOCAMAN'LA KAZANDI!
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 35 yılda kazandığı iki kupayı da şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde elde etti. Kocaman, sarı-lacivertlilerin 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini 2011-2012 sezonunda dindirdi. Bu sezondan önceki son kupasını 1982-1983 sezonunda Mersin İdmanyurdu karşısında kazanan Fenerbahçe, 29 yıl boyunca finale kalma başarıları gösterse de kupayı müzesine götürememişti.
Kocaman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe, finalde Bursaspor'u 4-0 yenerek uzun yıllardır süren Türkiye Kupası hasretini bitirdi. Bir sonraki sezon da Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, yine finale kaldı. Bu finalde de sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupaya uzandı.
Bu tarihten sonra bir kez finale kalan Fenerbahçe, 26 Mayıs 2016'da Galatasaray'a yenilmişti.
BEŞİKTAŞ'IN CEZASI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, müsabakaya çıkmayan Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, kupadan ihraç edilmesine, gelecek sezon kupada yer almamasına ve bu sezon kupanın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödülleri iade etmesine karar verdiği bildirildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan'daki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun, kaldığı yerden seyircisiz devam edilmesine karar verdiği 3 Mayıs'taki müsabakaya çıkmamıştı.
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