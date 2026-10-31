Fenerbahçe iddialarının gölgesinde sürpriz buluşma! Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Aykut Kocaman'ın katıldığı sürpriz buluşma dikkat çekti. Rıdvan Dilmen, Metin Tekin ve Gökhan Keskin'in de yer aldığı fotoğraf, sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

EZELİ RAKİPLERİN EFSANELERİ AYNI MASADA

Fenerbahçe formasıyla futbolculuk kariyerlerinde iz bırakan Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Metin Tekin ve Gökhan Keskin ile bir araya geldi. İstanbul Boğazı'ndaki bir restoranda gerçekleşen buluşmadan paylaşılan fotoğraf, kısa sürede futbol gündeminde konuşulmaya başlandı.

Dört eski futbolcunun aynı karede buluşması dikkat çekerken, paylaşımın zamanlaması da gözlerden kaçmadı.

AYKUT KOCAMAN'IN İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Aykut Kocaman'ın adı da yeniden sarı-lacivertli ekibin gündemine gelmişti. Kocaman'ın buluşmada yer alması ve fotoğraftaki ciddi yüz ifadesi, bazı taraftarların dikkatini çekti.

Fotoğrafı gören taraftarlar arasında, "Yoksa Aykut Kocaman yeniden Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor?" yorumları yapıldı.

TARAFTARLARIN AKLINDA TEK SORU: AYKUT KOCAMAN MI GELİYOR?

Öte yandan dört ismin bir araya gelmesinin Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışıyla ilgili olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buluşmanın nedeni konusunda da resmi bir açıklama yapılmadı.

Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe'de görev yapan Aykut Kocaman'ın geleceğiyle ilgili iddialar sürerken, bu fotoğraf sarı-lacivertli taraftarların merakını artırdı.