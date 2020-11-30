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Akhisar’da Ata tohumu ’Karakılçık’ buğdayı toprakla buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 30.11.2020 20:28 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyesi, Ata tohumu Karakılçık buğdayının üretimini yaygınlaştırma projesini hayata geçirdi.

Akhisar Belediyesi, Ata tohumu Karakılçık buğdayının üretimini yaygınlaştırma projesini hayata geçirdi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ilk tohumları belediyenin tarım arazilerine serpti.
Akhisar Belediyesi, Ata tohumu Karakılçık buğdayını Akhisar’da ekme ve yaygınlaştırma projesini başlattı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyeye ait arazilerde ekime başlanan Karakılçık buğdayından bu yıl elde edilecek ürünün, tohumluk olarak çoğaltılarak önümüzdeki yıllarda isteyen Akhisarlı tarım üreticilerine ücretsiz olarak verileceğini söyledi.

"Ege’nin hazinesi ’Karakılçık’ buğdayı ardık Akhisar’da"
Karakılçık buğdayından ‘Ege’nin Hazinesi’ olarak bahseden Başkan Dutlulu, ithal tohumlar yerine genetiği ile hiç oynanmamış ata tohumu karakılçık buğdayının faydalarının saymakla bitirilemeyeceğini söyledi.
Karakılçık buğdayı hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu, “Karakılçık, bilinen en sert buğday türlerinden birisi. Adını başaklarındaki karakılçıklardan alıyor. Sadece un değil, bulgur, makarna, irmik, erişte yapımında da kullanılıyor. Besin değeri yüksek, lif ve mineral açısından zengin. Glüten oranı, genetiği ile oynanmış buğdaylara kıyasla çok çok düşüktür. A, E, K, C vitaminlerini barındıran Karakılçık buğdayının lezzeti de dillere destandır. Üstelik bu toprakların, Anadolu’nun çocuğu." dedi.

İsteyenlere ücretsiz tohum dağıtılacak
Akhisar Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ve bölge şartlarına uygun atalık tohum Karakılçık buğdayını önümüzdeki yıllarda tohumluk olarak kullanılmak üzere ekmeye başladıklarını kaydeden Başkan Dutlulu, "Yeterli miktara ulaştığımızda bu tohumları Akhisarlı üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Belediye arazilerimizde yetiştirdiğimiz buğdaylardan elde edeceğimiz gıda ürünlerini de ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olması dileğiyle” dedi.

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