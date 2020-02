Akhisar’da belediye işçisinin yüzü gülecek

Akhisar Belediyesi 2020 yılı şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. Mecliste konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "2020 yılı için geçerli ücretlerde iyileştirme için meclis üyelerimizden yetki istiyoruz. En azından Akhisar Belediyesi’nde çalışan işçilerimiz şuan ki ekonomik sıkıntıları daha az hissetsinler istiyoruz. Sendikaların istediği oranı en azından biz verelim diye düşündük. Bizler en az 2 bin 578 TL olarak ücreti düşünüyoruz” dedi.

Akhisar Belediyesi Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 9 gündem maddesi ve 1 önerge görüşüldü. Mecliste ilk olarak açılış öncesi CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP Meclis üyelerinin ortak imzaladığı son günlerde yaşanan doğal afetler ve hain saldırılara yönelik ortak basın açıklamasını Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu okudu.

Gündem maddeleri öncesi ortak açıklamayı okuyan Belediye Başkanı Besim Dutlulu şunları dile getirdi: "2020 yılı bizim için kötü başladı ama devamının güzel ve huzurlu geçmesini temenni ediyoruz. Öncelikle birazdan okuyacağım bu metnin Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının ortak düşünceleri olduğunu bilmenizi isterim. 2020 yılının ilk günlerinde ülkemizde yaşanan doğal afetler ve şehit haberlerinin ardından yaşanmasını istemediğimiz olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda Şehit düşen 5 kahraman Türk askerimize ve 3 sivil personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyoruz. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Hepinizin bildiği gibi 22 Ocak tarihinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.22’de merkez üssü Akhisarımızın Musalar Mahallesi olan, çoğu çevre il ve hatta İstanbul’dan bile hissedilen 5,4 büyüklüğünde bir deprem afeti yaşadık. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşamadan bu afeti atlattık. Tüm Akhisar halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, Akhisarımızı ve ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Bu süreçte, belediyemizin yanı sıra, Akhisar halkının taleplerine hızlı bir şekilde yanıt veren, depremzedelerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında tüm imkanlarını seferber eden başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Manisa Valiliğimize, Akhisar Kaymakamlığımıza, Manisa Milletvekillerimize Manisa Büyükşehir Belediyemize, çevre il ve ilçe belediyelerimize, AFAD yetkililerine, gönüllü vatandaşlarımıza ve ismini sayamadığımız herkese Akhisar halkı adına çok teşekkür ederiz. Böyle günlerde, tek yürek olarak hiçbir ayrım yapmadan birlik olan tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür eder bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ederiz. Bir teşekkür de Akhisar halkına etmek istiyorum. Kendileri de deprem sarsıntıları yaşarken, yüce bir dayanışma örneği göstererek Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için 7’den 70’e seferber olan gönlü büyük Akhisar halkına yürekten teşekkür ediyorum. Akhisar Belediye’mizin başlattığı yardım kampanyasına, kendi dertlerini unutarak 1 tır 2 kamyon dolusu ihtiyaç malzemesi yardımı yaptılar. Yapılan yardımlar AFAD’ın yönlendirmesiyle, Akhisar Belediyesi Acil Müdahale Ekiplerimizin gözetiminde Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimize teslim edildi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız sosyal medyadan Akhisar’daki duyarlı vatandaşlarımıza defalarca teşekkürlerini iletti. Onu da sizlere iletmiş olayım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma karşısında herkes gibi ben de ’İyi ki Akhisarlıyım’ dedim. İyi ki varsınız. Bu arada, her ne kadar kendileri bunun bahsedilmesinden hoşlanmasa da, başlattığımız yardım kampanyası sonrasında hemen bizimle iletişime geçen ve hiç bir ücret talep etmeden, aracına bizzat şoförlük yaparak yardımları bölgedeki depremzedelere ulaştıran, Milliyetçi Hareket Partisi Akhisar Meclis Üyesi Sayın Hüseyin Solhan’a ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde duyurumuzun üzerine bizimle iletişime geçen ve hiçbir ücret talep etmeden halkımızın yardımlarını depremzedelere ulaştıran diğer araç sahiplerine, deprem sonrasında halkımızın yaralarını sarmak için canla başla çalışan belediyedeki çalışanlarımıza, hiçbir siyasi ayrım yapmadan, büyük bir dayanışma örneği gösteren gönlü büyük Akhisar halkına teşekkürlerimi sunuyorum."