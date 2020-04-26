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Akhisar’da bir apartman karantinaya alındı

MANİSA HABERLERİ  | 26.04.2020 19:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak Akhisar ilçesinin Seyitahmet Mahallesindeki bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığını açıkladı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.
Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak Akhisar ilçesinin Seyitahmet Mahallesindeki bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığını açıkladı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak No:12’de bulunan apartman 26.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.04.2020 tarihli ve 2020/53 sayılı kararı ile geçici süreyle karantina altına alınmıştır."

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