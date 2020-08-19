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Akhisar’da korona virüs denetimleri devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 18:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Akhisar’da da maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler’ konulu genelge kapsamında, Akhisar protokolünün katılımıyla kent genelinde denetim yapıldı.Denetimlere Akhisar Kaymakam Vekili Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Tuncay Engin, Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Ali Galip Kocaman, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Akhisar’da da maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler’ konulu genelge kapsamında, Akhisar protokolünün katılımıyla kent genelinde denetim yapıldı.
Denetimlere Akhisar Kaymakam Vekili Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Tuncay Engin, Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Ali Galip Kocaman, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı. Şehir merkezindeki birçok işletme ve Çarşamba Pazarı gibi birçok alan ekipler tarafından denetlendi. Esnaf ve vatandaşların maske ve güvenli mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Ayrıca Akhisar Belediyesi trafik zabıta ekipleri, hijyen denetimi de gerçekleştirdi.
Akhisar Kaymakam Vekili Gördes Kaymakamı Bekir Abacı ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlı esnafın ve vatandaşların genel anlamda tedbirlere uyduklarını belirterek, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hem esnafa hayırlı işler diledi hem de maske kullanımı, güvenli mesafe ve hijyen kurallarına uyulması noktasında vatandaşlardan hassasiyet beklediğini ifade etti.

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