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Akhisarspor 0-1 Giresunspor (Maç Sonucu)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.12.2020 18:36 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 16. haftasında lider Giresunspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi.

Akhisarspor 0-1 Giresunspor (Maç Sonucu)

TFF 1. Lig'in lideri Giresunspor konuk olduğu Akhisarspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Yeşil-beyazlı ekibin tek golünü 68. dakikada Sergen Piçinciol kaydetti.

Giresunspor aldığı galibiyetle puanını 32 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.

MAÇ DETAYLARI

Akhisarspor: 0 - Giresunspor: 1

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Turgut Toman, Orkun Aktaş, Ali Can Alp

Akhisarspor: Lukac, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner, Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 73. Bora Yılmaz), Mert Efe Çölbeyi

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Nalepa (Dk. 76 Traore), Serginho (Dk. 90 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 50 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ, Balde (Dk. 90 Yasin Ozan)

Gol: Dk. 68 Sergen Piçinciol (Giresunspor),

Sarı kartlar: Dk. 43 Rotman, Dk. 72 Alperen Babacan, Dk. 81 Çekdar Orhan, Dk. 83 Kadir Keleş (Akhisarspor), Dk. 72 Nalepa, Dk. 76 Serginho (Giresunspor)

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